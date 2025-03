Die Aktie des französischen Öl- und Gasriesen TotalEnergies konnte zuletzt wieder deutlich Boden gut machen. Nun nähert sich der Kurs mittlerweile wieder der Marke von 60 Euro an, wo ein bisher relativ hartnäckiger Widerstandsbereich liegt. Um diese Hürde zu nehmen, benötigt TotalEnergies vermutlich weiteren Rückenwind vom Ölmarkt.Und dieser wird zumindest in leichter Form auch am Freitag geliefert. So sind die Ölpreise weiter gestiegen und haben damit an die deutlichen Gewinne vom Vortag angeknüpft. ...

