St.Gallen - Nahrungsmittel aus Nebenströmen der Bierbrauerei: das Appenzeller Startup Upgrain wurde am diesjährigen START Summit in St.Gallen für seine Leistungen im Bereich Food-Upcycling mit dem «Swiss Sustainability Impact Award» ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand in den Olma Messen St.Gallen statt. Die Veranstaltung, die Europas grösste von Studierenden organisierte Startup-Konferenz ist, bietet Startups eine Plattform, um ihre Innovationen ...

