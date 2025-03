Die Valneva-Aktie hat am Donnerstag einen kräftigen Sprung um +6% gemacht. Sind die vorgelegten Zahlen für 2024 und der Ausblick auf dieses Jahr so gut oder was sorgt bei Anlegern für gute Laune? Mehr Umsatz, erheblich weniger Verlust Das sind Ergebnisse, die Investoren sehen wollen: Der französische Impfstoffhersteller hat am Donnerstag seine Geschäftszahlen für 2024 präsentiert - und diese fielen überzeugend aus. So stieg der Produktumsatz im Vergleich ...

