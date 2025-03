Global sind 2024 mehr industriell genutzte Solarthermieanlagen in Betrieb gegangen als im Vorjahr. Der Markt bleibt aber überschaubar. Die Anwendungen zur Gewinnung von Solarwärme zum Einsatz in der Industrie haben 2024 im Vergleich zum Vorjahr international zugelegt. Das zeigt ein neuer Bericht des auf Solarthermie spezialisierten Beratungsunternehmens Solrico. Demnach berichteten Projektentwickler über 106 neue Systeme mit einer solarthermischen Kapazität von 120 MW. Das war ein Plus von mehr ...

