© Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Umsatz und Gewinn stagnieren bei dem Stahl-Riesen aus Salzgitter. Analysten sehen aber Potenzial in der Aktie. Trotz Verlusten, Zahlung einer Dividende: Vorgeschlagen sind 0,20 Euro je Aktie, teilte die Salzgitter AG am Freitag bei der Veröffentlichung seines Geschäftsberichts mit. Im Vorjahr hatten Anteilseigner noch 0,45 Euro je Aktie erhalten. "Die ausbleibende Konjunkturerholung und ein von hohen Importen sowie nicht wettbewerbsfähigen Energiekosten geprägtes wirtschaftliches Umfeld haben den Geschäftsverlauf der stahlnahen Aktivitäten der Salzgitter AG im Geschäftsjahr 2024 belastet", so das Unternehmen in einer Mitteilung vom Freitag. Unter dem Strich fiel aufgrund von …