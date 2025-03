DJ Apollo erwirbt 25 Prozent an BP Pipelines für 1 Milliarde Dollar

Von Helena Smolak

DOW JONES--Apollo Funds will für 1 Milliarde US-Dollar eine 25-prozentige Minderheitsbeteiligung an der BP-Tochter BP Pipelines erwerben. Hintergrund ist das Interesse der Beteiligungsgesellschaft an der Pipeline von Aserbaidschan durch die Türkei.

Der britische Öl- und Gaskonzern teilte am Freitag mit, dass er einen Anteil von 12 Prozent an der transanatolischen Erdgaspipeline hält und Hauptaktionär des Pipeline-Joint-Ventures bleiben wird.

BP erwartet einen Abschluss der Apollo-Transaktion, die ein Baustein im 20-Milliarden-Dollar-Verkaufsprogramm des Konzerns ist, im zweiten Quartal.

