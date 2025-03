© Foto: Matthias Balk - dpa

Ergo kauft das US-Insurtech Next Insurance für 2,6 Milliarden US-Dollar. Munich Re steigt damit ins Erstversicherungsgeschäft auf dem weltgrößten Versicherungsmarkt ein.Der deutsche Rückversicherungsriese Munich Re wagt den Sprung ins ganz große Geschäft: Für satte 2,6 Milliarden US-Dollar übernimmt die Konzerntochter Ergo das US-Insurtech Next Insurance. Das Unternehmen mit Sitz im kalifornischen Palo Alto soll im dritten Quartal vollständig in die Ergo-Gruppe integriert werden, wie Munich Re am Donnerstag bekanntgab. Mit dem Kauf gelingt Munich Re ein strategischer Coup. Erstmals positioniert sich der Konzern im hart umkämpften US-amerikanischen Erstversicherungsmarkt - dem größten der …