Corporate News Vorläufige Geschäftszahlen für 2024: Basler schließt 2024 entlang aktueller Prognose ab, Vorschlag zur erneuten Aussetzung der Dividende für das GJ 2024 Umsatz 183,7 Mio. Euro (2023: 203,1 Mio. Euro, -10 %)

Auftragseingang 192,4 Mio. Euro (2023: 166,9 Mio. Euro, +15 %)

EBITDA 8,9 Mio. Euro (2023: 1,7 Mio. Euro, >100 %)

Adjusted EBITDA vor Einmalaufwand 13,6 Mio. Euro

EBT -12,0 Mio. Euro (2023: -20,2 Mio. Euro)

Adjusted EBT vor Einmalaufwand -5,8 Mio. Euro

Jahresüberschuss -13,8 Mio. Euro (2023: -13,8 Mio. Euro)

Freier Cashflow 1,4 Mio. Euro (2023: -9,2 Mio. Euro, >100 %) Ahrensburg, den 21. März 2025 - Die BASLER AG, ein führender Anbieter von Bildverarbeitungs-Komponenten für Computer Vision Anwendungen, legt heute vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2024 vor. Nach starkem Wachstum in den Vorjahren hatte der Basler Konzern im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatzrückgang um 25 % zu verzeichnen. Im Geschäftsjahr 2024 reduzierte sich der Umsatz erneut von 203 Mio. Euro in 2023 auf 184 Mio. Euro. Zum Jahresstart 2024 stiegen Auftragseingang und Umsatz zunächst sukzessive an. Im dritten Quartal kam es jedoch zu einem unvorhergesehenen Rücksetzer in der Geschäftsentwicklung und die antizipierte Markterholung in der zweiten Jahreshälfte blieb aus. Das Basler Management war gezwungen, die Kapitalmarktprognose anzupassen und reagierte unverzüglich mit einem Kostensenkungsprogramm, welches bis zum Jahresende konsequent umgesetzt wurde und die Gewinnschwelle für das Geschäftsjahr 2025 weiter senkt. Das Marktumfeld im Jahr 2024 war sehr schwach. Der für Basler im Besonderen relevante Markt für Investitionsgüter im Bereich Robotik & Automation hat sich gegenüber dem Vorjahr rückläufig entwickelt. Die Auftragseingänge deutscher Unternehmen in diesem Sektor verzeichneten nominell einen Abschwung von 11 %. Die Umsatzerlöse sanken um 5 %. Die Hersteller von industriellen Bildverarbeitungskomponenten, die eine Teilmenge der deutschen Robotik & Automation darstellen und zu denen auch der Basler Konzern gehört bzw. berichtet, verzeichneten in Summe einen nominellen Rückgang im Auftragseingang von 3 % und im Umsatz von 12 %. (Quelle: VDMA-Statistik, Jan-Dez 2024). Zum Ende des Geschäftsjahres zog das Geschäft an und der Basler Konzern schloss das Jahr mit einem positiven Verhältnis zwischen Auftragseingang und Umsatz ab. Insgesamt stiegen die Auftragseingänge des Basler Konzerns in 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 15 % auf 192,4 Mio. Euro (VJ: 166,9 Mio. Euro). Die Umsatzerlöse betrugen 183,7 Mio. Euro (VJ: 203,1 Mio. Euro). Das Vorsteuerergebnis belief sich auf -12,0 Mio. Euro (VJ: -20,2 Mio. Euro) und somit auf eine negative Rendite vor Steuern von -6,5 % (VJ: -9,9 %). Der Einmalaufwand für das Kostensenkungsprogramm betrug 6,2 Mio. Euro und ist im ausgewiesenen Verlust vollständig enthalten. Mit diesen Resultaten schließt Basler das Geschäftsjahr entlang der Ende Oktober revidierten Prognose ab, welche für das Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz zwischen 178 und 184 Mio. Euro bei einem Vorsteuerverlust zwischen 8 bis 12 Mio. Euro vorsah. Der Freie-Cashflow war trotz des deutlichen Verlusts positiv, er erreichte einen Wert von 1,4 Mio. Euro (VJ: -9,2 Mio. Euro). Dieser wurde u. a. durch den Erwerb der Unternehmensanteile an der Roboception GmbH und der vollständigen Übernahme von Basler France beeinflusst. Die im Oktober 2024 angesetzten Einsparmaßnahmen konnten wie geplant zum Jahresende 2024 umgesetzt werden. Sie werden nach derzeitigem Stand die Gewinnschwelle des Konzerns für das Geschäftsjahr 2025 auf rund 180 Mio. Euro Umsatzerlöse absenken. Der Vorstand der Basler AG hat vor dem Hintergrund des hohen Verlusts und der einschneidenden Maßnahmen im Geschäftsjahr 2024 sowie zur Schonung der Liquidität und zur Wiederherstellung der Widerstandsfähigkeit des Unternehmens in seiner heutigen Sitzung beschlossen, der Hauptversammlung die erneute Aussetzung einer Dividendenausschüttung für das Geschäftsjahr 2024 vorzuschlagen und damit den gesamten Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen. Die grundsätzliche Dividendenstrategie des Unternehmens bleibt unverändert. Weitere Hintergrundinformationen zu den Ergebnissen 2024, die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 sowie die Aktualisierung des mittelfristigen Ausblicks folgen mit der Veröffentlichung der endgültigen Zahlen und dem Geschäftsbericht am 28. März 2025. Die vorläufigen Zahlen stehen unter dem Vorbehalt des Testats der Wirtschaftsprüfer und der Zustimmung durch den Aufsichtsrat.

------------------------------------------------------------- Die Basler AG ist ein international führender und erfahrener Experte für Computer Vision. Das Unternehmen bietet ein breites aufeinander abgestimmtes Produktportfolio an Bildverarbeitungs-Hardware und -Software an. Zudem löst es gemeinsam mit Kunden deren Vision Applikationsfragen und entwickelt kundenspezifische Produkte oder Lösungen. Der 1988 gegründete Basler Konzern beschäftigt rund 850 Mitarbeitende an seinem Hauptsitz in Ahrensburg sowie an weiteren Vertriebs- und Entwicklungsstandorten in Europa, Asien und Nordamerika. Basler AG, Hardy Mehl (CCO/COO), An der Strusbek 60 - 62, 22926 Ahrensburg, Tel. +49 (0)4102-463101, ir/baslerweb.com, www.baslerweb.com , ISIN DE 0005102008





Kontakt:

Basler AG

Verena Fehling

Tel. 04102 463 101

Email: Verena.fehling@baslerweb.com



