Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt verzeichnet am Freitagvormittag leichte Verluste. Am ersten grossen Verfallstermin des Jahres rutschte der Leitindex SMI zwischenzeitlich gar unter die Marke von 13'000, derzeit notiert er mit Unterstützung der Pharmaschwergewichte aber wieder klar darüber. Auf dem aktuellen Stand ergibt sich für die Gesamtwoche ein Plus von gut 1 Prozent. Getrübt wird die Stimmung vor dem Wochenende von einer Umsatzwarnung des ...

