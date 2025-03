Der Ausblick von Amadeus Fire für das Geschäftsjahr 2025 fällt enttäuschend aus und deutet auf ein herausforderndes Jahr hin. Das Unternehmen rechnet mit einem Umsatz von 387-417?Mio.?EUR, was einem Rückgang von 8?% gegenüber dem Vorjahr entspricht, sowie mit einem operativen EBITA von 36-44?Mio.?EUR - ein Minus von 28?%. Die schwächere Prognose wird auf die wirtschaftliche Stagnation in Deutschland zurückgeführt, wo das BIP seit dem dritten Quartal 2021 nahezu kein Wachstum verzeichnet und die Arbeitslosigkeit steigt. Das Segment Personaldienstleistungen steht unter Druck - vor allem durch vorsichtige Einstellungsentscheidungen und eine nachlassende Nachfrage in den Bereichen Commercial und IT. Stabilität bietet hingegen das Segment Training & Education, das leichtes Wachstum im B2G-Bereich sowie stabile bis steigende Umsätze im B2B- und B2C-Geschäft erwartet. Trotz des schwachen Ausblicks ist es ermutigend, dass Amadeus Fire auch in schwierigem Marktumfeld zweistellige Margen aufrechterhält. Die jüngste Klarheit über den politischen Kurs und das Investitionsprogramm Deutschlands könnte die Stimmung perspektivisch verbessern. Die Analysten von mwb research halten an ihrer Kaufempfehlung fest und passen das Kursziel auf 97,00?EUR an - da die aktuelle Schwäche weitgehend im Kurs eingepreist scheint. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Amadeus%20FiRe%20AG