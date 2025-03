FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SAF-Holland von 18 auf 19 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der breiter gefasste Ausblick dürfte hoffentlich weniger Anpassungen erforderlich machen als in den Vorjahren, schrieb Analyst Nicolai Kempf in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung des Geschäftsberichts. In der Analystenkonferenz habe das Management eine anziehende Dynamik signalisiert, viele Kunden hielten sich aber noch zurück./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2025 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000SAFH001