Hannover (www.anleihencheck.de) - Das FOMC hat die Fed Funds Target Rate nach seiner jüngsten Sitzung bei 4,50% belassen und führt damit den Kurs des Abwar tens fort, so die Analysten der Nord LB.Es sei jedoch beschlossen worden, das Abschmelzen der eigenen Bilanz über das Quantitative Tightening etwas langsamer angehen zu lassen. Ab April sollten US-Treasuries nur noch um bis zu USD 5 Mrd. reduziert werden, statt der bislang geltenden USD 25 Mrd. Obwohl die Notenbanker von einer Abkühlung der Konjunktur ausgehen würden, bei gleichzeitig leicht angestiegenen Erwartungen in Bezug auf Inflation und Arbeitslosenquote, gehe die Mehrheit der Fed-Offiziellen weiterhin von zwei Zinssenkungen in diesem Jahr aus. ...

