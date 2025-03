Markus Weingran - Mein Tipp: SMARTBROKER+: https://broker-tipp.de/ (Werbung) Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: Nike | Micron | Tui - Nvidia mischt den Markt für Quantencomputer auf! - Hier geht es zum wallstreetONLINE Börsenlounge Musterdepot: https://www.wallstreet-online.de/userinfo/845904-mweingran - Die Börsenlounge gibt es täglich um 12 Uhr live auf wallstreet:online TV. Jetzt den Kanal abonnieren und keine Sendung mehr verpassen! https://www.youtube.com/@wallstreetonlinetv - subconfirmation=1 00:00 Begrüßung DAX - wieder unter 23.000 Tops & Flops -Gewinnmitnahmen gehen weiter Nike - Zahlen hui, Ausblick pfui FedEx - Prognose wird erneut gekürzt Micron - super Zahlen gehen unter D-Wave Quantum - gruselige Zahlen Nvidia - neue Kooperation für Angriff bei Quantencomputer BYD - Gewinnmitnahmen setzen ein Munich Re - cleverer Zukauf in Übersee Rheinmetall - Chance rückt näher Tui - Kreuzfahrt "Adult only" Douglas - der Börsengang ist ein einziges Missverständnis Fuchs - Zahlen kommen nicht gut an Musterdepot - Augen zu und durch Zuschauerfragen