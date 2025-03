Envista Holdings Corporation (ISIN: US29415F1049) notiert zum 21. März 2025 bei 16,88 US-Dollar pro Aktie und verzeichnet damit einen leichten Rückgang von etwa 0,71% gegenüber dem Vortagesschlusskurs.

Am 5. März 2025 veranstaltete Envista seinen Capital Markets Day, bei dem Investoren Einblicke in strategische Initiativen und finanzielle Perspektiven des Unternehmens erhielten. Einen Monat zuvor, am 5. Februar 2025, kündigte der Dentalproduktehersteller ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von 250 Millionen US-Dollar an, was das Bestreben zur Steigerung des Aktionärswerts unterstreicht. Am selben Tag veröffentlichte Envista die Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 mit einem Umsatz von 652,9 Millionen US-Dollar und einem bereinigten Gewinn pro Aktie von 0,24 US-Dollar.

Anpassungen der Analysteneinschätzungen

Die Bewertungen durch Analysten haben sich jüngst verändert. UBS passte am 11. März 2025 ihr Kursziel für Envista Holdings von 23 auf 21 US-Dollar nach unten an, behielt jedoch die Einstufung "Neutral" bei. Argus Research bekräftigte am 14. März 2025 seine Verkaufsempfehlung mit einem Kursziel von 17 US-Dollar.

Soziales Engagement

Im Februar 2025 spendete Envistas "Smile Project" 1,8 Millionen US-Dollar, was das Engagement des Unternehmens im Bereich der sozialen Unternehmensverantwortung und der Gemeinschaftsförderung verdeutlicht.

Der Dentalproduktehersteller navigiert weiterhin durch ein dynamisches Marktumfeld und konzentriert sich dabei auf strategische Wachstumsinitiativen, Steigerung des Aktionärswerts und soziale Verantwortung. Die kommenden Ergebnisberichte und Marktanalysen dürften weitere Aufschlüsse über die Entwicklung des Unternehmens geben.

