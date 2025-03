ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für London Stock Exchange von 14000 auf 13600 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michael Werner tauchte angesichts der jüngsten Underperformance der Aktie am Donnerstag tief in die Bewertung des Börsenbetreibers ein. Mit Blick auf das sehr attraktive Ergebniswachstum hält er das Papier für einen Kauf wert./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2025 / 19:15 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB00B0SWJX34