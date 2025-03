Der Aktienkurs von Fresenius SE zeigt sich weiterhin in guter Verfassung und verzeichnete am Handelstag einen Anstieg von 0,5 bis 0,6 Prozent auf 39,77 EUR im XETRA-Handel. Im Tagesverlauf erreichte das Papier zeitweise sogar einen Höchststand von 39,96 EUR, nachdem es bei 39,69 EUR in den Handel gestartet war. Damit setzt die Aktie ihren positiven Trend der letzten Monate fort und liegt deutlich über dem 52-Wochen-Tief von 24,32 EUR vom März 2024, was einem beeindruckenden Anstieg von rund 38,8 Prozent entspricht. Zum aktuellen 52-Wochen-Hoch von 40,90 EUR, das Anfang März 2025 erreicht wurde, fehlen dem Gesundheitskonzern lediglich knapp 2,8 Prozent.

Analysten optimistisch für weitere Entwicklung

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Fresenius SE ?

Die Zukunftsaussichten für Fresenius SE werden von Experten positiv eingeschätzt. Das durchschnittliche Kursziel liegt derzeit bei 43,86 EUR, was weiteres Wachstumspotenzial signalisiert. Besonders optimistisch zeigt sich das Analysehaus Jefferies, das sein Kursziel für den Gesundheitskonzern kürzlich von 44 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen hat. Für das Geschäftsjahr 2025 prognostizieren Analysten einen Gewinn von 3,39 bis 3,41 EUR je Aktie. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr beläuft sich auf etwa 1,01 EUR, nachdem im Vorjahr 1,00 EUR je Wertpapier ausgeschüttet wurden. Interessierte Anleger können dem 7. Mai 2025 entgegenblicken, wenn Fresenius SE voraussichtlich seine Zahlen für das erste Quartal 2025 präsentieren wird.

Anzeige

Fresenius SE-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Fresenius SE-Analyse vom 21. März liefert die Antwort:

Die neusten Fresenius SE-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Fresenius SE-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 21. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Fresenius SE: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...