Gas wird perspektivisch zum knappen Energieträger in Europa! Denn mehrere EU-Staaten importieren noch immer Erdgas aus Russland und das seit gut drei Jahren nach Kriegsbeginn. Die Kommission plant nun einen schmerzhaften Ausstieg. In 2024 stammten noch immer 19 Prozent der EU-Gasimporte aus Russland, ein untragbarer Zustand für viele Verantwortliche. Zwar kann Russland seit diesem Jahr kein Gas mehr über Pipelines durch die Ukraine in die EU leiten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...