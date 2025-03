Der Schweizer Pharmariese verzeichnet positive Kursentwicklung und stärkt durch Kooperation mit Zealand Pharma seine Position im lukrativen Adipositas-Markt

Die Aktie des Schweizer Pharmariesen Roche verzeichnete am Freitag erneut Kursgewinne im Börsenhandel. Im Verlauf des Vormittags stieg der Wert um 0,8 Prozent auf 308,50 CHF, nachdem er bereits bei Handelsbeginn bei 305,50 CHF notierte. Im Tagesverlauf erreichte die Aktie sogar einen Höchststand von 308,60 CHF. Das Handelsvolumen belief sich dabei auf beachtliche 429.173 gehandelte Anteile. Bemerkenswert ist die Erholung der Roche-Aktie seit ihrem 52-Wochen-Tief: Am 4. Mai 2024 war der Kurs auf 212,90 CHF gefallen, seither hat der Anteilsschein einen beeindruckenden Wertzuwachs von rund 31 Prozent verzeichnet. Bis zum 52-Wochen-Hoch von 313,80 CHF, welches am 12. März 2025 erreicht wurde, fehlen dem Papier derzeit lediglich 1,72 Prozent. Für das laufende Geschäftsjahr rechnen Experten mit einer leichten Erhöhung der Dividende von 9,70 CHF im Vorjahr auf voraussichtlich 9,94 CHF je Aktie. Die durchschnittliche Gewinnprognose der Analysten liegt für 2025 bei 20,79 CHF je Aktie.

Neue Partnerschaft stärkt Positionierung im Adipositas-Markt

Die positive Kursentwicklung wird unter anderem durch eine vielversprechende strategische Partnerschaft gestützt, die Roche kürzlich mit Zealand Pharma eingegangen ist. Diese Zusammenarbeit eröffnet dem Schweizer Pharmakonzern Zugang zum wachstumsstarken Adipositas-Markt, dessen langfristiges Potenzial Experten auf mehr als 150 Milliarden US-Dollar schätzen. Im Mittelpunkt der Kooperation steht die Entwicklung und Vermarktung von Petrelintide, einem experimentellen Medikament zur Gewichtsreduktion aus der Klasse der langwirkenden Amylin-Analoga. Trotz aktueller Herausforderungen durch Wettbewerbsprodukte und ein langsameres Marktwachstum in den USA sehen Marktbeobachter für Roche in dieser Partnerschaft erhebliche Wachstumschancen. Die nächsten Finanzergebnisse des Unternehmens werden für den 24. Juli 2025 erwartet, wenn Roche seine Zahlen für das zweite Quartal 2025 vorlegen wird.

