© Foto: picture alliance / NurPhoto | Jonathan Raa

Staranalystin Cathie Wood errechnet für die Tesla-Aktie ein Kursziel von 2.000 bis 3.100 US-Dollar. Die aktuellen Entwicklungen weisen in eine andere Richtung. Die amerikanische Analystin und Fondsmanagerin Cathie Wood wurde mit dem Kauf von Tesla-Aktien bekannt und war zwischenzeitlich sehr erfolgreich. So hat ihr ARK-Innovation-ETF von 2014 bis Anfang 2021 um mehr als 668 Prozent zugelegt und damit den breiten Markt deutlich übertroffen. Doch mittlerweile hat ihr Fonds auch wieder über 74 Prozent an Wert verloren, sodass die Gesamtperformance aktuell hinter bekannten Indizes wie dem DAX, dem S&P 500 und dem MSCI World zurückliegt (07.04.2025). Cathie-Woods-Simulationsmodell Der …