LANXESS hat das Geschäftsjahr 2024 ohne große Überraschungen abgeschlossen. Trotz Mengenzuwächsen in 9 von 10 Geschäftsbereichen ging der Umsatz im Jahresvergleich um 5?% auf 6,37?Mrd.?EUR zurück - belastet durch rückläufige Verkaufspreise, unter anderem infolge begrenzter Preissetzungsmacht. Das bereinigte EBITDA stieg jedoch um 20?% auf 614?Mio.?EUR und lag damit am oberen Ende der Prognosespanne (Marge: +2,0 Prozentpunkte auf 9,6?%). Der Ausblick für 2025 bleibt verhalten, da es keine klaren Anzeichen für eine weltweite Nachfrageerholung gibt. Dennoch rechnet das Unternehmen mit leichtem Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Das bereinigte EBITDA für 2025 wird zwischen 600 und 650?Mio.?EUR erwartet - ein moderates Wachstum von rund 2?% im Mittelwert. Trotz der kurzfristigen Schwäche bleiben die Analysten von mwb research optimistisch für die mittel- bis langfristige Entwicklung von LANXESS. Positiv hervorzuheben sind der strategische Fokus auf weniger zyklische, margenstärkere Geschäftsbereiche, eine verbesserte Kostenbasis, der laufende Schuldenabbau sowie die breite geografische Aufstellung - insbesondere in den USA. Die Analysten bestätigen ihre Kaufempfehlung mit einem angepassten Kursziel von 32,50?EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Lanxess%20AG