Der deutsche Halbleiterhersteller verzeichnet deutliche Kurseinbußen im XETRA-Handel, während Experten trotz schwächelnder Quartalsergebnisse weiterhin Wachstumschancen sehen.

Die Infineon-Aktie erlebte am Freitag einen deutlichen Kursrückgang. Im XETRA-Handel fiel das Papier des deutschen Halbleiterherstellers zeitweise um 3,5 Prozent auf 33,02 Euro und unterschritt damit die wichtige 200-Tage-Linie, ein bedeutendes langfristiges Trendbarometer. Bereits seit dem Erreichen des Jahreshochs im Februar bei 39,43 Euro befindet sich die Aktie in einer Abwärtsbewegung und hat seitdem rund 16 Prozent an Wert eingebüßt. Der europäische Wettbewerber STMicroelectronics verzeichnete ebenfalls Kursverluste von mehr als drei Prozent. Auslöser der negativen Stimmung waren die Entwicklungen beim US-amerikanischen Speicherchip-Spezialisten Micron, dessen Aktien trotz positiver Umsatzaussichten für das laufende Quartal im vorbörslichen Handel um etwa drei Prozent nachgaben. Die allgemein getrübte Stimmung in der US-Technologiebranche hinterließ damit auch bei europäischen Halbleiterwerten deutliche Spuren.

Analysten bleiben trotz Gewinnrückgang optimistisch

Trotz der aktuellen Kursschwäche sehen Experten mittelfristig Potenzial für die Infineon-Aktie. Im Durchschnitt liegt das Kursziel der Analysten bei 42,81 Euro, was einem Aufwärtspotenzial von knapp 30 Prozent gegenüber dem aktuellen Kursniveau entspricht. Allerdings belasteten zuletzt schwächere Quartalsergebnisse das Sentiment. Im Jahresviertel mit Abschluss zum 31. Dezember 2024 erwirtschaftete Infineon einen Gewinn von 0,18 Euro je Aktie, deutlich weniger als im Vorjahreszeitraum mit 0,44 Euro. Auch der Umsatz schrumpfte um 7,51 Prozent auf 3,42 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr 2025 prognostizieren Analysten einen Gewinn von 1,57 Euro je Aktie. Die nächsten Quartalszahlen werden am 8. Mai 2025 erwartet und könnten weitere Hinweise zur Geschäftsentwicklung liefern. Aktuell bewegt sich die Aktie zwischen dem 52-Wochen-Tief bei 27,80 Euro und dem Jahreshoch von 39,43 Euro, was Anlegern sowohl Risiken als auch Chancen bietet.

