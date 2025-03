DJ Astrazeneca investiert 2,5 Mrd USD in Forschungszentrum in Peking

Von Helena Smolak

DOW JONES--Astrazeneca investiert 2,5 Milliarden US-Dollar in ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Peking, um seine Präsenz und seine Wachstumsaussichten in China zu stärken. Der britische Pharmakonzern teilte mit, dass sich sein neues Forschungszentrum in Partnerschaft mit der chinesischen Regierung auf die klinische Forschung im Frühstadium und die klinische Entwicklung konzentrieren wird. Die Belegschaft in Peking werde auf 1.700 Mitarbeiter steigen.

Die Investitionen der nächsten fünf Jahre umfassen Forschungs- und Produktionsvereinbarungen mit den chinesischen Biotechunternehmen Harbour Biomed zur Identifizierung multispezifischer Antikörper und mit Syneron Bio zur Entwicklung makrozyklischer Peptide. Mit Biokangtai wurde ein Joint Venture zur Entwicklung und Vermarktung von Impfstoffen gegen Atemwegs- und Infektionskrankheiten geschlossen.

Astrazeneca hat weltweit sechs Forschungszentren, davon mit Schanghai bereits eines in China.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/cbr

(END) Dow Jones Newswires

March 21, 2025 07:54 ET (11:54 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.