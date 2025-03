Der US-Logistikkonzern korrigiert Gewinnerwartungen nach unten, was Bedenken über wirtschaftliche Gesamtlage weckt und den Aktienkurs stark belastet.

Die Aktien des US-Logistikriesen FedEx erlebten am Freitag einen dramatischen Einbruch von rund 8 Prozent im vorbörslichen Handel, nachdem das Unternehmen seine Jahresprognose zum dritten Mal in Folge nach unten korrigierte. Der Konzern warnt nun vor einem nahezu stagnierenden bis leicht rückläufigen Umsatz für das laufende Geschäftsjahr, während frühere Prognosen noch von einer stabilen Entwicklung ausgingen. Besonders alarmierend für Investoren: Die bereinigte Gewinnerwartung je Aktie wurde von ursprünglich 19 bis 20 Dollar auf nunmehr 18 bis 18,60 Dollar gesenkt. Diese neue Zielspanne liegt deutlich unter den mittleren Analystenschätzungen, was die negative Marktreaktion verstärkte. Die Führungsebene des Unternehmens begründet die Prognosesenkung mit einer "herausfordernden Betriebsumgebung" und einer allgemeinen "Schwäche in der Industriewirtschaft", die besonders die margenstarken Geschäftskundenlieferungen belastet. Diese Entwicklung wirkt sich nicht nur auf FedEx aus - auch die Papiere des Konkurrenten UPS verloren etwa 1,5 Prozent, während die Aktien des europäischen Wettbewerbers DHL um 2,3 Prozent nachgaben.

Wirtschaftliche Signalwirkung beunruhigt Märkte

Die aktuelle Situation bei FedEx löst unter Marktbeobachtern größere Besorgnis aus, da das Unternehmen zusammen mit seinen Wettbewerbern als Barometer für die globale Wirtschaftsentwicklung gilt. Der Logistikkonzern steigerte im abgelaufenen dritten Geschäftsquartal zwar den Umsatz um gut 2 Prozent auf 22,2 Milliarden Dollar, und der bereinigte Gewinn je Aktie wuchs um 17 Prozent auf 4,51 Dollar, blieb damit jedoch hinter den Erwartungen der Analysten zurück. Als besonders beunruhigend bewerten Experten die Tatsache, dass die ungewisse Zollpolitik der künftigen US-Regierung zu erhöhter Vorsicht bei Unternehmensausgaben führt. Einige Analysten warnen sogar, dass neue Importzölle eine Rezession und einen Handelskrieg auslösen könnten, was die Nachfrage nach Transport- und Lieferdienstleistungen weiter belasten würde. Erschwerend kommt hinzu, dass FedEx mit einer Verschiebung im Geschäftsmodell konfrontiert ist: Die Nachfrage nach margenschwächeren E-Commerce-Lieferungen von Unternehmen wie Temu und Shein wächst schneller als das hochprofitable Geschäftskundensegment, was zusätzlichen Druck auf die Ertragslage ausübt.

