Willis Towers Watson (WTW) hat kürzlich durch wichtige Führungsernennungen sein Engagement für die Daten- und digitale Transformation verstärkt. Das Unternehmen ernannte Jessica Tan zur neuen Chief Technology and Operating Officer (CTOO). Tan bringt umfangreiche Erfahrung aus ihrer vorherigen Tätigkeit bei der Ping An Insurance Group mit, wo sie als Co-CEO tätig war und maßgeblich an der digitalen Transformation des Unternehmens mitwirkte.

In ihrer neuen Position wird Tan die technologischen Fähigkeiten von WTW ausbauen und die betriebliche Effizienz steigern. Ihre Ernennung unterstreicht das Bestreben des Unternehmens, seine Daten- und Analysefähigkeiten zu erweitern und innovative Lösungen für Kunden zu entwickeln. Parallel dazu wurde David Harrison zum Global Head of Data & Analytics ernannt, wodurch die Daten-Expertise des Unternehmens weiter gestärkt wird. Harrison wird direkt an Tan berichten und für die Entwicklung und Umsetzung der globalen Daten- und Analysestrategie von WTW verantwortlich sein.

Erkenntnisse aus der globalen Vorstands- und Geschäftsführer-Umfrage 2025

Die kürzlich veröffentlichte "2025 Global Directors' and Officers' Survey" von WTW zeigt bedeutende Veränderungen in der Risikolandschaft für Unternehmensführungen. Die Umfrage, an der mehr als 2.400 Führungskräfte aus 60 Ländern teilnahmen, identifizierte Cybersicherheit als das wichtigste Risiko für Vorstände und Geschäftsführer. Bemerkenswert ist, dass 76% der Befragten Cyberrisiken als ihre größte Sorge nannten, was einen Anstieg von 12 Prozentpunkten gegenüber der Umfrage von 2023 darstellt.

Regulatorische und Compliance-Risiken belegten mit 68% den zweiten Platz, gefolgt von Daten- und Datenschutzrisiken mit 61%. Die Umfrage verdeutlicht auch die wachsende Bedeutung von ESG-bezogenen Risiken, wobei 54% der Befragten Klimawandel und Umweltrisiken als wesentliche Bedrohungen für ihre Organisationen betrachteten. Adam Garrard, Global Head of Risk & Broking bei WTW, betonte, dass diese Ergebnisse die zunehmende Komplexität des Risikomanagements in der heutigen digitalen und regulatorischen Landschaft widerspiegeln.

Marktentwicklung und Analystenperspektiven

Die Aktie von Willis Towers Watson verzeichnete in den letzten sechs Monaten eine positive Entwicklung mit einem Anstieg von 15,8%, was die Benchmark S&P 500 um 2,3 Prozentpunkte übertraf. Im jüngsten Quartalsbericht übertraf das Unternehmen die Erwartungen der Analysten mit einem Gewinn pro Aktie von $7,44, was einer Steigerung von 11% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Umsatz stieg im selben Zeitraum um 4% auf $2,9 Milliarden.

Mehrere Analystengruppen haben ihre Kursziele für WTW angehoben, darunter Morgan Stanley, die ihr Kursziel von $295 auf $315 erhöhten, und J.P. Morgan, die ihr Kursziel auf $320 anhoben und die Aktie mit "Overweight" bewerteten. Die Analysten zitieren insbesondere die verbesserte operative Effizienz und die erfolgreiche Integration von Technologie in die Kerndienstleistungen als Hauptgründe für ihre optimistische Einschätzung.

Strategischer Fokus auf Daten und digitale Transformation

Carl Hess, CEO von Willis Towers Watson, erläuterte die langfristige Vision des Unternehmens auf der jüngsten Earnings Call: "Unsere Investitionen in Daten, Analytik und Technologie sind entscheidend für unsere Fähigkeit, unseren Kunden in einer zunehmend komplexen Risikolandschaft einen Mehrwert zu bieten." Diese Strategie spiegelt sich in den kürzlich erfolgten Führungsernennungen wider, die darauf abzielen, die Daten- und Digitalkompetenzen des Unternehmens zu stärken.

WTW hat zudem angekündigt, seine Investitionen in KI und maschinelles Lernen zu erhöhen, mit dem Ziel, seine Risikomodellierungs- und Vorhersagefähigkeiten zu verbessern. Das Unternehmen plant, in den nächsten drei Jahren rund $200 Millionen in diese Initiativen zu investieren. Diese strategische Ausrichtung auf Daten und digitale Transformation positioniert Willis Towers Watson für nachhaltiges Wachstum in einem sich schnell entwickelnden Marktumfeld für Versicherungs- und Beratungsdienstleistungen.

