Berlin - Angesichts der neuen israelischen Bodenoffensive im Gazastreifen hat Israels Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, das militärische Vorgehen seines Landes verteidigt.Er halte die Maßnahmen für notwendig, um die Freilassung der verbliebenen Geiseln aus der Gewalt der Hamas-Terroristen zu erzwingen, sagte Prosor am Freitag dem TV-Sender "Welt". "Nur militärischer Druck hat die Hamas in der Vergangenheit davon überzeugt, die Geiseln zurück nach Hause zu bringen." Die Hamas wolle die Waffenruhe nicht fortsetzen."Wir haben einen Pakt mit dem Teufel gemacht. Wir haben überhaupt keine Wahl", sagte Prosor mit Blick auf das Abkommen, das die Freilassung inhaftierter Palästinenser im Austausch gegen israelische Geiseln beinhaltete. Viele der entlassenen Palästinenser hätten "Blut an den Händen", sagte der Botschafter. "Aus diesen 1.900, die aus dem Knast rauskommen, werden viele mehr weiter israelische Zivilisten töten", sagte Prosor."Ich hoffe, dass es klar ist für die Leute, dass die Hamas eigentlich keinen Frieden will", sagte er. "Wenn man etwas neu aufbauen möchte, kann man es mit der Hamas nicht tun."In den vergangenen Tagen protestierten in Jerusalem immer wieder Tausende Menschen gegen die neuerliche Bodenoffensive der Israelischen Armee sowie allgemein gegen die Politik von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu.