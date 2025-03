Matthias Jörss (SALytic Invest): Banken - Die heimlichen Champions in 2025

20.03.2025

Vor dem Hintergrund der gigantischen Investitionsprogramme Deutschlands für Infrastruktur und Aufrüstung haben folgerichtig Aktien aus den Bereichen Bau- und Rüstungsgüter in den vergangenen Wochen sehr stark zulegen können. Wer jedoch auf die Sektoren des europäischen Stoxx600-Index schaut, der findet mit einer bisherigen Jahresperformance von über 25% den Bankensektor mit weitem Abstand auf Platz 1. Woher kommt diese Rallye?

Zunächst hat die drastische Erhöhung der Neuverschuldung Deutschlands und auch anderer europäischer Länder zu einem starken Anstieg der Kapitalmarktzinsen geführt, was noch vor wenigen Wochen in dem Ausmaß nicht erwartbar war. Dies sichert den Finanzinstituten ein hohes Zinseinkommen über einen längeren Zeitraum. Zudem sollte die konjunkturfördernde Wirkung der staatlichen Investitionsprogramme den Banken weiterhin niedrige Kosten für Risikovorsorge ermöglichen, was ebenfalls ergebnistreibend ist.

Die solide Kapitalausstattung im Finanzsektor ermöglichen attraktive Ausschüttungen an die Aktionäre in Form von Dividenden und Buybacks. Und nicht zuletzt sorgten Übernahmephantasien wie etwa bei der Commerzbank, jedoch auch bei einigen südeuropäischen Instituten, für steigende Kurse.

Wir haben frühzeitig verstärkt auf den Bankensektor gesetzt und freuen uns daher über auskömmliche Gewinne in diesem Segment. Das beweist wieder einmal: Wer genau hinschaut, findet auch abseits des Mainstreams attraktive Investmentmöglichkeiten. Ganz nach unserem Motto: SALytic Invest - Analytisch denken, weise investieren.