Die Aktie von Celanese notiert aktuell bei 52,56 €, was einem Rückgang von über 66% im Jahresvergleich entspricht. Seit Jahresbeginn verzeichnet das Papier des Chemieunternehmens einen Verlust von mehr als 21%. Besonders auffällig ist der große Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 159,25 €, das noch vor knapp einem Jahr erreicht wurde.

Am 14. März 2025 verzeichnete die Celanese-Aktie einen Kurssprung von 7,5%, womit sie die breiteren Marktindizes deutlich übertraf. Dieser kurzfristige Aufschwung konnte jedoch den langfristigen Abwärtstrend nicht umkehren, wie der aktuelle Kurs zeigt, der mehr als 45% unter dem 200-Tage-Durchschnitt liegt.

Produktionsunfall und Schuldenstrategie

Ein schwerwiegender Zwischenfall erschütterte das Unternehmen am 20. März 2025, als es in Celanese's Werk in Narrows, Virginia, zu einem Austritt von Essigsäuredampf kam. Sechs Mitarbeiter wurden verletzt, von denen sich zwei in kritischem Zustand befinden, während ein weiterer stabil ist. Die übrigen drei wurden nach Behandlung entlassen. Das Unternehmen aktivierte seinen Notfallplan, und der Vorfall blieb auf das Werksgelände beschränkt. Die Ursachenuntersuchung läuft derzeit.

Am selben Tag gab Celanese den Abschluss von Transaktionen bekannt, die auf eine Verlängerung ihrer Fälligkeitsprofile abzielen. Diese Maßnahmen sollen die durchschnittliche Laufzeit der Unternehmensschulden von 3,8 auf 4,8 Jahre erhöhen und die kombinierten Fälligkeiten für 2025 und 2026 von 2,8 Milliarden auf 1,1 Milliarden Dollar reduzieren. Zusätzlich schloss Celanese einen Cross-Currency-Swap ab, um 400 Millionen Dollar an US-Dollar-Anleihen in Yen-denominierte Kredite umzuwandeln. Nach diesen Ankündigungen verzeichneten die Aktien einen Rückgang von 2,3% im nachbörslichen Handel.

Analysten-Bewertungen und Ausblick

Derzeit bewerten Analysten Celanese mit "Halten" bei einem Kursziel von 57,00 Dollar. Das Unternehmen hat ein niedriges Branchensubrating erhalten, und das Management steht aufgrund der jüngsten operativen und finanziellen Herausforderungen unter besonderer Beobachtung.

Die aktuelle technische Situation deutet auf eine anhaltende Schwäche hin. Mit einem RSI-Wert von 30,3 nähert sich die Aktie dem überverkauften Bereich, was möglicherweise auf eine kurzfristige Erholung hindeuten könnte. Allerdings bleibt die Volatilität mit annualisierten 83,83% über 30 Tage außergewöhnlich hoch, was auf ein erhöhtes Risikoprofil hinweist.

Die Kombination aus operativen Zwischenfällen, Schuldenmanagement-Initiativen und der allgemeinen Marktdynamik prägt derzeit die Kursentwicklung von Celanese. Der deutliche Abstand zum 52-Wochen-Hoch verdeutlicht die erheblichen Herausforderungen, mit denen das Unternehmen konfrontiert ist.

