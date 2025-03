© Foto: DALL*E

Nvidia plant, ein Forschungszentrum für Quantum Computing in Boston zu eröffnen. Kommt jetzt der Durchbruch für die bisher unprofitablen Tech-Visionäre?Der Einstieg eines sehr profitablen und erfolgreichen Unternehmens wie Nvidia, das zudem über gewaltige finanzielle Mittel verfügt, könnte ein wichtiger Schritt für die Quanten-Computer-Forschung darstellen. Hilft es womöglich auch der Nvidia-Aktie? Trotz der erheblichen Investitionen in das Quantencomputing und der zunehmenden Anzahl von Start-ups in diesem Sektor sind profitable Anwendungen noch weit entfernt. Die meisten Unternehmen in diesem Bereich verzeichnen weiterhin massive Verluste, und ein vollständig funktionsfähiger …