Die Kurve des Pfund Sterling wurde nach der gestrigen Konsensentscheidung der Bank of England leicht um 5 Bp hawkisch angepasst, so Francesco Pesole, Devisenanalyst bei ING. Datenunsicherheit bleibt hoch "Es gab zwei bemerkenswerte Aspekte der Sitzung: Erstens hat Catherine Mann das dovishe Lager schnell verlassen, so dass nur ein Mitglied gegen die ...

