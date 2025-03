Die Tesla-Aktie fällt und fällt und fällt. Scheinbar ohne eine Aussicht auf Erholung geht es mit dem Autobauer zunehmend tiefer. Doch wie geht es jetzt weiter? Und worauf achten Investoren jetzt besonders? Elon Musk kann keine Euphorie entfachen Egal, was Elon Musk aktuell versucht, um die Euphorie bei der Aktie von Tesla zu entfachen, es will einfach nicht gelingen. Kürzlich probierte der CEO, in einer Mitarbeiterversammlung auf der Plattform X ...

Den vollständigen Artikel lesen ...