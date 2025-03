© Foto: Bildagentur-online/Ohde - picture alliance

Die nordkoreanische Hackergruppe Lazarus überholt mit ihren Bitcoin-Beständen Elon Musks Tesla, während der BTC-Kurs zum Wochenende unter 85.000 US-Dollar bleibt.Die nordkoreanische Hackergruppe Lazarus Group hat laut Daten von Arkham Intelligence mehr Bitcoin (BTC) in ihren Beständen als Tesla (TSLA), der Elektroautohersteller unter der Leitung von Elon Musk. Während Tesla weiterhin an seiner Bitcoin-Position festhält, haben die Hacker ihre Krypto-Reserven durch strategische Angriffe massiv ausgebaut. Lazarus überholt Tesla - 13.441 BTC Zum Zeitpunkt der Berichterstattung hält die Lazarus Group 13.441 BTC, was einem Gegenwert von etwa 1,14 Milliarden US-Dollar entspricht. Das sind 16 …