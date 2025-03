Der Verteidigungselektronik-Spezialist verzeichnet signifikante Kursverluste nach negativen Geschäftszahlen, bleibt jedoch weit über seinem Jahrestief notiert.

Die HENSOLDT-Aktie verzeichnete am Freitag erhebliche Kursverluste im XETRA-Handel. Nach einem positiven Start in den Handelstag bei 68,15 EUR und kurzzeitigen Gewinnen am Vormittag, wo der Kurs sogar bis auf 68,90 EUR kletterte, drehte die Stimmung im Tagesverlauf deutlich. Am Nachmittag notierte das Papier des Rüstungselektronikherstellers bei 66,60 EUR, was einem Minus von 2,6 Prozent entspricht. Zeitweise fiel der Kurs sogar auf 65,25 EUR. Mit diesem Rückgang setzt die Aktie ihren volatilen Kurs der vergangenen Wochen fort und entfernt sich weiter vom 52-Wochen-Hoch bei 81,00 EUR, das am 18. März 2025 erreicht wurde. Um diesen Höchststand wieder zu erreichen, müsste das Papier um mehr als 21 Prozent zulegen. Dennoch liegt der aktuelle Kurs deutlich über dem 52-Wochen-Tief von 27,28 EUR vom Oktober 2024.

Quartalszahlen belasten Kursentwicklung

Besonders belastend auf die Kursentwicklung wirkten sich die jüngst veröffentlichten Quartalszahlen aus. Im letzten Berichtsquartal zum 30. September 2024 verzeichnete HENSOLDT einen Verlust von 0,18 EUR je Aktie, während im Vorjahresquartal noch ein Gewinn von 0,55 EUR je Anteilsschein erwirtschaftet wurde. Auch der Umsatz ging deutlich zurück und sank um 25,74 Prozent auf 528,00 Millionen EUR, verglichen mit 711,00 Millionen EUR im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Trotz dieser Entwicklung prognostizieren Analysten für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 1,49 EUR je Aktie und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 60,20 EUR an. Für Anleger dürfte zudem interessant sein, dass Experten für das laufende Jahr mit einer Dividendenausschüttung von 0,538 EUR rechnen, was gegenüber der Vorjahresdividende von 0,400 EUR eine Steigerung darstellen würde. Die kommenden Quartalszahlen für das erste Quartal 2025 werden voraussichtlich am 7. Mai 2025 veröffentlicht und könnten weitere Hinweise auf die zukünftige Entwicklung des Unternehmens geben.

