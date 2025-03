Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag etwas nachgegeben. Der erste grosse Verfallstermin im laufenden Jahr verlief relativ ereignislos. Trotz der Verluste ergab sich eine Woche mit einem soliden Gesamtplus. Die Marke bei 13'000 wurde zwar am Morgen kurz unterschritten, rasch erholte sich indes der Leitindex SMI wieder und schloss klar darüber. Kursbewegende Nachrichten waren am Berichtstag Mangelware, von Konjunkturdaten kamen keine ...

