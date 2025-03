Zum großen Verfall an den Terminbörsen haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt weiter Gewinne mitgenommen. Der DAX verlor am Freitag 0,47 Prozent auf 22.892 Punkte. Auf Wochensicht büßte der Leitindex damit knapp ein halbes Prozent ein. Am Dienstag hatte der DAX noch ein Rekordhoch bei 23.476 Zählern erreicht.Nun sei der Index aber im Konsolidierungsmodus, stellte Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets fest. "Dass der Aktienmarkt mal fällt, ist gut und gesund." So hat der DAX ...

