Der chinesische Automobilhersteller Brilliance China Automotive verzeichnet weiterhin erhebliche Kursverluste an den Börsen. Am 21. März 2025 schloss die Aktie bei 0,325 EUR, was einem Tagesverlust von 3,27% entspricht. Besonders besorgniserregend für Anleger ist der drastische monatliche Rückgang von 36,89%. Diese negative Entwicklung steht im Zusammenhang mit dem kürzlich gemeldeten 60-prozentigen Gewinnrückgang des Unternehmens. Trotz dieser finanziellen Herausforderungen kündigte der Konzern überraschenderweise eine Sonderdividende an.

Unsichere Zukunftsaussichten

Die Marktkapitalisierung des Automobilherstellers beläuft sich derzeit auf 1,7 Milliarden Euro bei insgesamt 5 Milliarden Aktien. Für besondere Aufmerksamkeit sorgt die fortlaufende Zusammenarbeit mit BMW, deren zukünftige Entwicklung jedoch von Marktteilnehmern mit Spannung beobachtet wird. Die aktuelle Lage spiegelt die Herausforderungen wider, mit denen Brilliance China Automotive im wettbewerbsintensiven chinesischen Automarkt konfrontiert ist.

