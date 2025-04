Der chinesische Autobauer verzeichnet dramatischen Kursrückgang von über 66% im Jahresvergleich, während Finanzexperten dennoch optimistische Prognosen abgeben.

Die Aktie des chinesischen Automobilherstellers Brilliance China Automotive setzt ihren besorgniserregenden Abwärtstrend fort und notiert aktuell bei 0,3005 Euro (Stand: 12. April 2025, 13:00 Uhr). Mit einem Wert von lediglich 3,91 Prozent über dem erst vor wenigen Tagen erreichten 52-Wochen-Tief von 0,29 Euro vom 8. April 2025 bewegt sich das Papier in gefährlicher Nähe zu seinem Jahrestief. Die negative Kursentwicklung spiegelt sich auch in der Monatsbetrachtung wider - hier verzeichnete die Aktie einen Rückgang von 4,75 Prozent, während im Jahresvergleich sogar ein dramatischer Wertverlust von 66,06 Prozent zu Buche steht. Besonders alarmierend erscheint der massive Abstand zum 52-Wochen-Hoch: Mit 1,04 Euro lag der Kurs Mitte Juni 2024 noch mehr als dreimal so hoch wie heute.

Analysten trotz Kursverfall optimistisch

Trotz der anhaltenden Talfahrt zeigen sich die Finanzexperten überraschend zuversichtlich. Sieben Analysten bewerten die Aktie im Durchschnitt mit "Kaufen", wobei vier eine klare Kaufempfehlung aussprechen, ein weiterer die Einstufung "Outperform" vergibt und zwei zur Haltung des Papiers raten. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 3,586 Yuan (umgerechnet ca. 0,44 Euro) etwa 46,59 Prozent über dem aktuellen Kursniveau. Allerdings gehen die Meinungen der Experten stark auseinander - das höchste Kursziel liegt mit 5,830 Yuan mehr als doppelt so hoch wie das niedrigste mit 2,518 Yuan. Diese Diskrepanz deutet auf Unsicherheiten bei der Bewertung des Unternehmens hin. Ein weiteres Warnsignal: Die Analysten haben ihre Gewinnerwartungen in den vergangenen Monaten deutlich nach unten korrigiert, was die derzeit schwierige Geschäftslage unterstreicht.

