wO Börsenlounge - Die Woche: Von den Käufen der Stars, Bayer's Achterbahnfahrt und leidenden Pharmawerten

Anleger durften diese Woche den Börsenstars über die Schulter schauen. Michael Burry hat sein Depot radikal umgebaut und die Werte geshortet, die Ray Dalio in seinem Depot aufgestockt hat. Wer liegt am Ende richtig?Pharmawerte unter Druck: Trump greift erneut Medikamentenpreise an Pharma-Aktien geraten unter Druck, nachdem Donald Trump eine drastische Maßnahme zur Senkung der Medikamentenpreise angekündigt hat. Per Durchführungsverordnung will der frühere US-Präsident die Preise für verschreibungspflichtige Arzneimittel in den USA um bis zu 80 Prozent senken. Die Preisbindung soll sich am internationalen Tiefstpreis orientieren - ein Vorstoß, den Trump bereits in seiner ersten Amtszeit …

