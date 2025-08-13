Das DAX-Unternehmen baut seine Entwicklungspipeline im zukunftsträchtigen Bereich der Präzisionsonkologie weiter aus. Zusammen mit der kalifornischen Kumquat Biosciences konnte Bayer einen exklusiven Lizenzdeal unter Dach und Fach bringen, der den Amerikanern im Best-case einen Milliarden-Dollar-Betrag einbringen kann.Kumquat Biosciences fokussiert sich auf den KRAS-Signalweg. Diese Mutation tritt laut Bayer bei fast 25 Prozent aller Krebsarten beim Menschen auf. Die KRAS-G12D-Variante weist hierbei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
