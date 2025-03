Die Surteco Group Aktie setzte ihren positiven Trend fort und konnte im vergangenen Monat einen beachtlichen Zuwachs von 9,54% verzeichnen. Trotz eines leichten Rückgangs am 21. März 2025 auf 17,80 Euro, was einem Minus von 1,39% zum Vortag entspricht, zeigt sich die langfristige Entwicklung durchaus erfreulich. Im Jahresvergleich liegt die Aktie des Oberflächenspezialisten mit einem Plus von 33,83% deutlich im grünen Bereich und notiert derzeit 27,25% über ihrem 52-Wochen-Tief.

Fundamentaldaten unterstreichen Potenzial

Mit einer Marktkapitalisierung von 276 Millionen Euro positioniert sich der Spezialist für dekorative Oberflächenmaterialien solide im Markt. Die fundamentalen Kennzahlen des Unternehmens präsentieren sich vorteilhaft: Das für 2025 prognostizierte Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 10,98, während das aktuelle Kurs-Cashflow-Verhältnis mit 2,74 einen vergleichsweise niedrigen Wert aufweist.

