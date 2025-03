Die Teleperformance Aktie verzeichnete am 20. März 2025 einen deutlichen Anstieg von 2,65% auf 106,33 USD, was einen positiven Trend inmitten des aktuellen Marktumfelds signalisiert. Allerdings folgte am darauffolgenden Handelstag ein Rückgang, wobei der Kurs auf 90,94 EUR sank und damit einen Tagesverlust von 3,11% auswies. Die Marktkapitalisierung des global tätigen Kundenservice-Spezialisten beläuft sich derzeit auf 5,4 Milliarden Euro.

Auszeichnung stärkt Marktposition

Am 21. März 2025 gab Teleperformance bekannt, dass das Unternehmen in der PEAK 2024 Matrix für integrierte Lösungen im Finanzdienstleistungssektor ausgezeichnet wurde. Diese Anerkennung könnte das Vertrauen der Anleger stärken, obwohl die Aktie mit 32,92% noch deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch notiert. Mit einem aktuellen KGV von 10,41 und einem KUV von 0,53 bleibt die Bewertung des Unternehmens auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau.

