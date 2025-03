Der Elektrofahrzeughersteller setzt auf Produktionsziele für seinen Optimus-Roboter, während Analysten trotz erheblicher Kursverluste Wachstumschancen sehen.

Trotz anhaltender Kursverluste versucht Tesla, mit neuen Geschäftsfeldern das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen. Der Elektroautohersteller plant, noch in diesem Jahr 5.000 Exemplare des humanoiden Optimus-Roboters zu produzieren, wie Firmenchef Elon Musk bei einem kürzlich abgehaltenen Mitarbeitertreffen verkündete. Dabei soll die für autonomes Fahren entwickelte Technologie des Unternehmens genutzt werden, um den Produktionsprozess der menschenähnlichen Roboter zu beschleunigen. Musk betonte, dass Tesla als einziges Unternehmen über alle notwendigen Voraussetzungen verfüge, um intelligente humanoide Roboter in großem Maßstab zu entwickeln. Der Optimus habe sich mittlerweile von einer bloßen Idee zum fortschrittlichsten humanoiden Roboter der Welt entwickelt. Angesichts der dramatischen Kursverluste - allein seit Jahresbeginn hat die Tesla-Aktie etwa 42 Prozent an Wert eingebüßt - appellierte Musk an die Belegschaft, ihre Unternehmensanteile nicht zu veräußern. "Es gibt schwierige Zeiten, ein wenig stürmisches Wetter, aber ich kann Ihnen versichern, dass die Zukunft rosig und aufregend ist", zeigte sich der Geschäftsführer zuversichtlich.

Analysten sehen weiterhin Potenzial

Trotz der aktuellen Marktschwäche bleibt der Piper-Sandler-Analyst Alexander Potter optimistisch für die Tesla-Aktie. Zwar reduzierte er sein Kursziel von 500 auf 450 US-Dollar, bestätigte jedoch seine "Overweight"-Empfehlung. Sein aktualisiertes Preisziel deutet immer noch auf ein Aufwärtspotenzial von über 90 Prozent im Vergleich zum jüngsten Schlusskurs hin. "Die Volatilität ist nichts Neues - es steht einfach mehr auf dem Spiel", erklärte der Experte. "Dies ist nicht das erste Mal, dass sich der Tesla-Kurs verdoppelt und anschließend halbiert hat, und es wird wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal sein." Seiner Ansicht nach habe sich an Teslas Fähigkeit, die weltweiten Transport- und Energiemärkte neu zu gestalten, grundsätzlich nichts geändert. Die Anleger reagierten jedoch verhalten auf die Ankündigungen und Zukunftsaussichten. Trotz der ambitionierten Roboter-Pläne konnte die Tesla-Aktie zuletzt nur marginale Zuwächse verzeichnen. Das schwache Marktumfeld für Elektrofahrzeuge und die kontroverse politische Präsenz von Musk belasten weiterhin den Aktienkurs des Unternehmens.

