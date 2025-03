Berlin - Die Grünen schließen aus, bei einem Scheitern der schwarz-roten Koalitionsverhandlungen als Juniorpartner in eine Minderheitsregierung einzutreten."Jetzt ist die Verantwortung bei Friedrich Merz und Herr Klingbeil", sagte die Grünen-Vorsitzende Franziska Brantner der "Bild". Ihr Appell könne nur sein: "Machen Sie jetzt was draus. Es ist eine einmalige Chance." Merz und Klingbeil hätten nun auch "die nötigen finanziellen Mittel, um zu regieren", sagte Brantner. Sie müssten das Geld "wirklich in dieses Land investieren und nicht in Steuergeschenke".Die Grünen-Chefin zeigte sich irritiert über den Streit zwischen Union und SPD. "Es beunruhigt mich zu sehen, dass die SPD und die CDU/CSU jetzt schon schlechter gelaunt sind, als es die Ampel in ihren schlimmsten Zeiten war". Es sei "eine Ehre, diesem Land dienen zu dürfen", so Brantner. Diesen Auftrag der Bürger müssten Union und SPD nun schnell umsetzen.