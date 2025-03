Der Baustoffkonzern STO SE & Co. KGaA verzeichnete am 22. März 2025 einen beachtlichen Kursanstieg von 2,38 Prozent. Mit einem aktuellen Kurs von 142,10 Euro konnte die Aktie im Vergleich zum Vortag um 3,30 Euro zulegen. Diese positive Entwicklung setzt den erfreulichen Monatstrend fort, bei dem die STO Aktie bereits um 13,05 Prozent an Wert gewonnen hat. Trotz der Jahresentwicklung mit einem Minus von 9,49 Prozent positioniert sich die Aktie derzeit 28,36 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief.

Finanzkennzahlen zeigen Unterbewertung

Die aktuellen Finanzkennzahlen deuten auf eine mögliche Unterbewertung der STO Aktie hin. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt bei niedrigen 0,21, während das aktuelle Kurs-Cashflow-Verhältnis mit 2,11 ebenfalls einen günstigen Wert aufweist. Das für 2025 prognostizierte Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 18,09, während das auf Basis der letzten verfügbaren Jahresdaten berechnete KGV bei nur 4,19 liegt.

