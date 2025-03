Zürich - Die Fluggesellschaft Swiss schlüpfte vor 20 Jahren unter die Flügel der Lufthansa. Die Übernahme am 22. März 2005 bewahrte die Schweizer Airline wohl vor dem Aus. Danach startete sie durch. Nun will die Lufthansa den Coup mit der Alitalia-Nachfolgerin Ita wiederholen. Es waren dramatische Jahre in der Schweizer Luftfahrtgeschichte: Nach Jahren der Risikoexpansion ging der ehrwürdigen Swissair drei Wochen nach den Terroranschlägen in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...