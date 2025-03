Graphene Manufacturing Group (GMG) hat am 21. März 2025 eine Bought-Deal-Finanzierung in Höhe von etwa 5,8 Millionen Kanadischen Dollar erfolgreich abgeschlossen. Die Aktie des Unternehmens notierte am Freitag bei 0,48 Euro, was einem Tagesplus von 2,55 Prozent entspricht. Trotz dieses kurzfristigen Anstiegs verzeichnet das Papier eine deutliche monatliche Korrektur um 32,16 Prozent, befindet sich aber seit Jahresbeginn weiterhin mit 11,42 Prozent im Plus.

Das Finanzierungsangebot umfasste 7.245.000 Einheiten, wobei jede Einheit aus einer Stammaktie und einem Optionsschein zum Kauf einer Stammaktie besteht. Die Optionsscheine können innerhalb von 36 Monaten zu einem Preis von 1,10 Kanadischen Dollar ausgeübt werden. Ventum Financial Corp. führte das Konsortium der Emissionsbanken an.

Strategische Kooperationen und technologische Fortschritte

In Zusammenarbeit mit C&W Services Singapore und ACMES hat GMG erfolgreich Fallstudien zu Energieeinsparungen mit einer singapurischen Bank abgeschlossen. Diese Initiative zielt darauf ab, die Wirksamkeit der energiesparenden Lösungen von GMG in realen Anwendungsszenarien zu demonstrieren und die Marktpräsenz des Unternehmens zu erweitern.

Parallel dazu treibt GMG Innovationen im Bereich der Energiespeicherung voran. In Partnerschaft mit der University of Queensland und mit Unterstützung der australischen Regierung arbeitet das Unternehmen an der Forschung und Kommerzialisierung von Graphen-Aluminium-Ionen-Batterien (G+AI-Batterien). Zusätzlich hat GMG eine Graphen-Additiv-Aufschlämmung entwickelt, die die Leistung von Lithium-Ionen-Batterien verbessern soll.

Die Aktie bewegt sich aktuell fast 37 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 0,76 Euro, das am 18. Februar 2025 erreicht wurde. Allerdings liegt der Kurs nach dem starken Rückgang in den letzten Wochen immerhin noch knapp 6 Prozent über dem 200-Tage-Durchschnitt von 0,46 Euro, was auf einen intakten langfristigen Aufwärtstrend hindeutet. Bemerkenswert ist auch der Abstand zum 52-Wochen-Tief: Mit einem Wert von 0,25 Euro vom 10. Mai 2024 liegt der aktuelle Kurs um fast 94 Prozent darüber.

CEO Craig Nicol erläuterte kürzlich in einem Interview die Expansionspläne und Wachstumsstrategie des Unternehmens. Er betonte GMGs Engagement, Graphentechnologie zu nutzen, um revolutionäre Lösungen für Energiespeicherung und Effizienzsteigerung in verschiedenen Branchen zu entwickeln.

