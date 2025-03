Der französische Automobilbersteller Renault verzeichnet einen anhaltenden negativen Trend an der Börse. Laut aktuellen Daten vom 22. März 2025 liegt der Aktienkurs bei 47,05 Euro, was einem Tagesverlust von 0,48 Prozent entspricht. Die Aktie setzt damit ihre Abwärtsbewegung fort, nachdem sie im Monatsverlauf bereits 5,62 Prozent an Wert eingebüßt hat. Trotz der aktuellen Schwächephase notiert das Papier mit 24,36 Prozent deutlich über seinem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch mit einem Abstand von 15,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch.

Fundamentaldaten zeigen gemischtes Bild

Aus fundamentaler Sicht präsentiert sich die Renault-Aktie mit interessanten Kennzahlen. Das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 0,25, während das Kurs-Cashflow-Verhältnis bei 1,94 liegt. Mit einer Marktkapitalisierung von 13,9 Milliarden Euro bleibt der französische Automobilkonzern ein bedeutender Akteur in der europäischen Fahrzeugindustrie.

