Die Anixa Biosciences Aktie verzeichnete am 22. März 2025 einen leichten Anstieg von 0,35% und notierte bei 2,89 EUR kurz vor Mittag. Trotz des täglichen Zugewinns von 0,01 EUR befindet sich der Biotechnologietitel in einer durchwachsenen Phase. Im Monatsvergleich steht ein Minus von 3,99% zu Buche, während über den Zeitraum eines Jahres die Aktie sogar 15% an Wert eingebüßt hat. Dennoch liegt der aktuelle Kurs mit 30,80% deutlich über dem 52-Wochen-Tief, bleibt aber weiterhin 34,26% unter dem 52-Wochen-Hoch.

Bewertungskennzahlen deuten auf Herausforderungen hin

Die Finanzkennzahlen des auf Krebsimmuntherapie und Impfstofftechnologien spezialisierten Unternehmens zeigen interessante Aspekte auf. Mit einer Marktkapitalisierung von 93,4 Millionen Euro und einem aktuellen Kurs-Cashflow-Verhältnis von -12,69 spiegeln die Zahlen die Entwicklungsphase des Biotechnologieunternehmens wider. Das für 2025 prognostizierte negative KGV von -7,27 verdeutlicht, dass das Unternehmen noch auf dem Weg zur Profitabilität ist.

