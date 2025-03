Die Sartorius-Aktie verzeichnet am 22. März 2025 weitere Kursrückgänge und setzt damit ihren negativen Trend fort. Nach einem leichten Anstieg von 0,77 Prozent bei den Stammaktien auf 183,60 Euro notieren die Vorzugsaktien aktuell bei 230,10 Euro im Minus. Besonders besorgniserregend: Die Vorzugsaktie zeigt ein deutliches Short-Signal im Chart, während das Papier bereits den zweiten Tag in Folge erhebliche Verluste hinnehmen muss. Mit einer Abwärtsbewegung von 2,57 Prozent gehört der Laborausrüster derzeit zum hinteren Drittel des DAX.

Anstehende Termine könnten Kursrichtung beeinflussen

Anleger richten ihren Blick nun auf die kommenden Ereignisse: Am 27. März steht die Jahreshauptversammlung an, gefolgt vom Dividendenabschlag am 28. März. Besonders die Veröffentlichung der Q1-Ergebnisse am 16. April dürfte für Bewegung sorgen. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 6,9 Milliarden Euro hat die Sartorius-Aktie auf Monatssicht bereits 4,72 Prozent eingebüßt und liegt weiterhin deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch.

