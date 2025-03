© Foto: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt

Nachdem sich die Bayer-Aktie in den vergangenen Wochen von Ihren Tiefstständen befreien konnte, lief am Wochenende eine Nachricht über die Ticker, die den Aktienkurs erneut belasten dürfte. Hiobsbotschaft zum Wochenende Nachrichten, die am Wochenende veröffentlicht werden, sind meistens negativer Natur. So auch die neueste Hiobsbotschaft des Pharma- und Agrarriesen Bayer. Und es geht um das beherrschende Thema der letzten Jahre, dass die Leverkusener stark in die Bredouille brachte - Schadensersatzklagen wegen dem Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat. In einer aktuellen Entscheidung einer Jury im US-Bundesstaat Georgia wurde Bayer zu einer der bisher höchsten Schadensersatzzahlungen …