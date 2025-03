Rüstung und Verteidigung waren fraglos die Top-Themen an den Märkten in der ausgelaufenen Handelswoche. Begünstigt durch die Zustimmung für quasi unbegrenzte Schulden in diesem Bereich in den Deutschland und die Flucht vieler Marktakteure nach Europa legten Rüstungs-Aktien eine fulminante Rallye hin. Mancher Titel performte dabei besser als Nvidia zu seinen besten Zeiten. Vor dem Wochenende ebbte das Ganze etwas ab, doch das Fazit bleibt mehr als beeindruckend.Noch einmal richtig aufgedreht hat am Freitag die Aktie von Deutz (DE0006305006), angetrieben durch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...